Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 23 agosto 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, giovedì 22 agosto 2024, su Rai1 Noos – L’Avventura della conoscenza ha interessato 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 Sotto il sole di Amalfi ha conquistato 1.742.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Quello che tu non vedi intrattiene 631.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Sport ha incollato davanti al video 497.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione 792.000 – 5.5%). aggiornamento ore 9,.37 Su Rai3 Atletica: Diamond League segna 665.000 spettatori e il 4.7% mentre Mixer- Vent’anni di televisione ne convince 228.000 (1.8%).