Addio furti d’auto con questa procedura da attuare subito meglio sbrigarsi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Basta davvero poco per proteggere la propria auto dai: il metodo fai da te che sta spopolando in rete. I dati registrati l’anno scorso suiparlano chiaro: c’è stata una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Dal 2013 ad oggi, sono stati rubati 1 milione e 550mila veicoli, di cui solo 609mila sono stati ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari. Conti alla mano, ben 940mila auto non sono mai state rinvenute, probabilmente finite nel mercato nero dei ricambi o vendute all’estero. Come proteggersi dai– cityrumors.itL’aumento deiè dovuto anche all’avanzamento tecnologico. Se da una parte le nuove tecnologie semplificano la vita, dall’altra hanno reso i sistemi di sicurezza delle auto più vulnerabili. Nemmeno i veicoli dotate di sistemi di allarme sono esenti da questo rischio.