Walz a Convention ufficialmente accetta candidatura vicepresidenza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (askanews) – Timhato laallaUsa, in attesa che domani anche Kamala Harris faccia lo stesso per la presidenza. Questo il succo della terza giornata didemocratica, che ha visto anche ieri una parata di star del partito e del mondo dello spettacolo.ha tenuto un accorato e breve discorso, infarcito di metafore sportive, ricordando il suo passato di allenatore del football americano scolastico, ma soprattuttondo lache verrà formalizzata alla chiusura della. Il candidato vicepresidente ha Kamala Harris “per aver riposto la fiducia in me e per avermi invitato a far parte di questa incredibile campagna”. E ha aggiunto: “È l’onore più grande della mia vitare la nomination a vicepresidente degli Stati uniti”.