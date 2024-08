Vuelta 2024 O’Connor | Ero nel mio mondo dall’inizio sentivo di poter vincere la tappa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Oggi miun po’ nel mio. Ho sentito che oggi era una grande opportunità e ho dato tutto, findelladila, è speciale. Prima della gara ho guardato l’elenco dei ciclisti che hanno ottenuto almeno una vittoria nei tre Grandi Tour, e sono orgoglioso che ora ci sia anche il mio nome”. Così Ben(Decathlon AG2R La Mondiale) ha commentato l’incredibile vittoria odierna nella sestadella. Una vittoria in solitaria che gli ha consegnato la maglia rossa: “È un’esperienza unica nella vita, per cui me la godo tutta. Forse terrò la maglia per tanto tempo, forse no. Dipende come andrà tra Cazorla e Granada: è un’opportunità e me la gusterò il più possibile”.: “Ero nel miodila” SportFace.