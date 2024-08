US Open 2024 Sinner applaudito prima dell’allenamento con Dimitrov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Applausi per Jannik. Bella accoglienza per il numero 1 al mondo che si è presentato sul campo centrale ‘Arthur Ashe’ di Flushing Meadows, a New York, per l’allenamento odierno con il bulgaro Grigorin vista dell’inizio dell’Us, lunedì prossimo. Persi tratta dellauscita pubblica dopo la rivelazione della positività a due controlli antidoping avvenuti cinque mesi fa e la successiva assoluzione da parte di un tribunale indipendente. Il tribunale indipendente ha ritenuto credibili le spiegazioni offerte dae nella sentenza sono citati anche i pareri di tre esperti (il professor Jean-François Naud, il dottor Xavier de la Torre, e il professor David Cowan) che hanno giudicato plausibile la versione del numero 1 al mondo.esordirà lunedì nell’ultimo dei quattro tornei del Grande Slam della stagione contro lo statunitense Mackenzie MacDonald.