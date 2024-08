Sharon Verzeni e la lettera anonima perché chi sa parli? L’ha scritta la zia Giusi | non aveva nemici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Terno d'Isola (Bergamo), 23 agosto 2024 – E' stata la zia maternaPrevitali a scrivere il messaggio-appello anonimo affisso in via Castegnate, a pochi metri dal luogo doveha trovato la morte. Un messaggiochi satacendo si rende complice del Caino che ha ucciso. La signora che è stata anche la madrina di, abita in via Adda a Bottanuco, in una villetta accanto a quella dei. "Era timida - ha detto a Pomeriggio 5 -, riservata. Non so più come definirla. Una vita normalissima. Nessun colpo di testa. Niente. Le piaceva leggere. Semplice". Si erano viste per l'ultima volta circa un mese fa,andava a venire. Sulla frequentazione di Scientology, la zia diha risposto che la nipote era andata alla riunioni una sola volta. Poteva avere dei? "Era impossibile", ha risposto zia