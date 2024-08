Schianto mortale sulla Statale | sequestrato il cellulare della 25enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Avellino ha disposto il sequestro del telefonino in uso alladi Moschiano M.C, alla guidaCinquecento che lo scorso 1 agosto si scontro con l’auto guidata da Mimmo Romano che perse tragicamente la vita L’incidentesulal Strada403 e una terza vettura sequestrata perchè al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche l’ipotesi di una gara tra le due auto, fino alla collisione con quella guidata da Mimmo. Per fortuna il figlio e la moglie che erano in auto con lui si sono salvati, seppur feriti, anche se la donna resta ancora ricoverata al pariche è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni gravi.