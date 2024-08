Ritorno a scuola con nuovi menu a mensa e sconti per i musei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Macerata, 22 agosto 2024 – “Il rapporto tra ufficie cultura è sempre più stretto. Laboratori,speciali per icivici, collaborazioni con associazioni cittadine e, a fine settembre, apertura del museo di storia naturale”. L’assessore alla cultura e all’istruzione Katiuscia Cassetta fa il punto su tutte le novità e le conferme che, in rapporto alla cultura cittadina, attendono gli studenti maceratesi per l’anno che sta per iniziare. Ilsui banchi si avvicina e a Macerata numericamente, tra primarie e secondarie di primo grado, a settembre si troveranno sui banchi poco meno di 3mila alunni, con numeri di classi e iscritti in linea con quello che è stato lo scorso anno scolastico. Tornando ai numeri, in totale ci sono 91 classi alla primaria, dove gli iscritti sono 1.673, e 58 alla secondaria di primo grado dove sono 1.