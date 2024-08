Rieti Lorenzo Colasanti è morto | il 23enne era scomparso da cinque giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024), 23 anni, è stato trovato, mettendo fine adi angoscia e speranza. Il giovane eralo scorso 17 agosto, lasciando i familiari e gli amici in uno stato di profonda preoccupazione. La tragica scoperta è avvenuta il 21 agosto in via Emilio Greco, vicino alla Motorizzazione di. Il corpo digiaceva in un fosso, non lontano dalla sua Ford Fusion grigio scura.Leggi anche: Teramo in lutto, Leo Hu èa 17 anni dopo la lunga battaglia contro una rara malattia: 7 i casi al mondo, di cui 2 in Italia La scomparsa e il ritrovamento diIl ventitreenne era appassionato di montagna e arrampicate, aveva terminato il turno di lavoro sabato scorso. Dopo aver lasciato il lavoro, il giovane sembrava diretto verso casa, ma da quel momento si erano perse le sue tracce.