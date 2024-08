Purtroppo è lui Tragedia al lago trovato morto dai vigili del fuoco | la scoperta sull’identità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il dramma dopo un tuffo al. Non c’è stato niente da fare per Ugo De Bonis, l’insegnante di 82 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 agosto, aveva deciso di fare un bagno neldi Favogna. L’uomo, appassionato di sport, non è più riemerso dopo il tuffo. Subito alcuni presenti hanno dato l’allarme, preoccupati sulle sorti dell’uomo. Sul posto sono accorsi ideldi Magrè, Favogna, Termeno, Cortaccia ed Egna – paese nel quale risiedeva proprio De Bonis – e anche il nucleo sommozzatori deidele del soccorso acquatico, la croce bianca e le forze dell’ordine. Leggi anche: “è proprio lui”.