MX2 | Andrea Adamo in Svizzera per proseguire la striscia positiva

(Di giovedì 22 agosto 2024) Continuare a tenere alto il ritmo. È questo l’obiettivo dell’italiano, motivato ad affrontare questo weekend il GP della, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il pilota infatti ha chiuso la gara-2 in terra olandese al secondo posto, ed è intenzionato alaanche nel circuito elvetico. Dopo un’annata decisamente altalenante, viziata da tanti fastidi e stop, il centauro siciliano vuole chiudere la stagione in crescendo, cercando un piazzamento nel podio in tutte le gare rimanenti. Non sarà certamente facile, visto la concorrenza spietata. Al comando della classifica piloti c’è infatti l’Husqvarna di Kay de Wolf, leader con 777 punti, immediatamente seguito dal compagno di scuderia Lucas Coenen, distante quarantaquattro lunghezze, come certifica il suo bottino di 733 conquistato fino a questo momento.