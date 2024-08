Morto Humberto Maschio | il cordoglio di Atalanta e Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo, 22 agosto 2024 – La notizia è rimbalzata dall’Argentina, dove era nato, all’Italia e alla Lombardia, dove aveva lasciato il segno, giocando con le maglie di. Èa 91 anni, l’ultimo sopravvissuto fra gli “Angeli con la faccia sporca”, il trio di oriundi argentini che indossò anche la casacca della Nazionale. Omar Sivori, il primo ad andarsene, ci ha lasciato nel 2005. Antonio Valentin Angelillo, recordman di reti in una singola stagione nei campionati a 18 squadre, è scomparso nel 2011. Club e Nazionale Era rimasto lui,, mezzala con spiccata propensione offensiva arrivato in Italia, a Bologna, dopo essere cresciuto in patria fra Quilmes e Racing de Avellaneda, il club che ha dato la notizia della sua morte. Dopo due campionati in rossoblùsi era trasferito a Bergamo, nel 1959. Con la Dea ha giocato per tre annate.