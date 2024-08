L’ultimo giorno a Trigoria di Paulo Dybala

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 –lascia, per l’ultima volta.. La Joya, infatti, non ha preso parte all’allenamento di gruppo, dedicandosi esclusivamente a esercizi in palestra.è al centro di una trattativa con l’Al-Qadsiah, club saudita al quale ha già dato il suo consenso e che è pronto a riempirlo di petroldollari. Per la precisioni, 75 milioni in 3 anni. L’addio è sempre più vicino: manca solo l’intesa esatta sulle cifre tra gli arabi e la Roma, poi anche le formalità saranno completate. Il clima nell’aria è di forte commozione:ha salutato i compagni di squadra, lo staff e i tifosi, i quali non hanno mancato di fargli sentire il loro affetto. Alcuni di loro gli hanno lasciato regali, pregandolo di restare. La Joya, un simbolo della Roma, lascia dietro di sé ricordi indelebili e una fanbase che lo considera parte della famiglia giallorossa.