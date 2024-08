Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 22 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222024 Ariete Vacanze addio! Come ogni anno Sole in Vergine chiama al lavoro, studio, affari. Ciò non significa che mancheranno occasioni di divertimento e di amore, da oggi all'inizio dell'autunno. Il fatto è che vi conviene ripartire subito con nuove iniziative. Siete fortunati, il nuovo mese inizia con Luna nel vostro segno, esercitatevi in nuovi giochi di seduzione. Chiedetevi: certi rapporti servono al successo? Toro Incontri mille persone e non succede niente. Poi incontri una persona e la tua vita cambia radicalmente per sempre. Questo potrà succedere a voi che siete soli nel mese della Vergine, che inizia questo pomeriggio e sarà già sabato operativa sul piano sentimentale.