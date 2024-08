La polizia locale debutta in Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da lunedì 2 settembre introveranno a loro disposizione lo sportello dellaper le dichiarazioni di ospitalità stranieri, il rilascio del contrassegno invalidi, pagamento di sanzioni, richieste di occupazioni del suolo temporanee, passi carrai, permessi stradali trasporti eccezionali, denunce di smarrimento documenti, segnalazioni. "Questo sportello è un primo passo concreto per la realizzazione dell’Urp, progetto che prevede a breve di riunire in un unico punto la raccolta delle istanze dei cittadini. Questo consentirà agli operesi un risparmio di tempo ed energie, trovando in un unico hub tutto ciò di cui necessitano", spiega l’assessore allaMarinella Setti. Lo sportello sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, escluso il mercoledì che sarà aperto dalle 15 alle 18.