Inter-Lecce la formazione Palacios novità da Milano | Speciale Calciomercato

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con il nostroin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ?Chat diventa, il format pensato per commentare tutte le notizie di mercato nerazzurre di giornata fino alla fine della sessione estiva. Uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata di oggi per parlare della trattativa trae Independiente Rivadavia per Tomas, con l’affare ormai alle battute finali. Manca sempre meno a, seconda giornata di Serie A per l’esordio dei nerazzurri Campioni d’Italia a San Siro, davanti al proprio pubblico. Simone Inzaghi recupera anche Piotr Zielinski per la prossima sfida.