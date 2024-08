Indiana Jones e l’Antico cerchio su PS5 un report potrebbe aver rivelato il mese di uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tom Warrenildipreciso disu PS5, affermando proprio in queste ore che il nuovo gioco di MachineGames farà il suo debutto sulla console di Sony nel corso deldi Aprile 2025. Pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della versione PlayStation 5, avvenuto lo ricordiamo durante l’Opening Night Live 2024, il celeberrimo ed affidabile giornalista ha pubblicato un nuovosu The Verge dove ha condiviso delle nuove informazioni ottenute parlando direttamente con svariate fonti, ritenute da Warren come “affidabili” ed “attendibili” visto che hanno familiarità diretta con la situazione.