Il Tennis Giotto verso il debutto nella serie A2 maschile e femminile

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – IlilA2. La data fissata sul calendario è domenica 6 ottobre quando prenderà il via una stagione storica per il circolo cittadino che, per la prima volta, potrà vantare ben due squadre impegnate in questo prestigioso campionato nazionale. La formazioneè infatti al secondo anno in categoria dopo che nel 2023 è arrivata fino ai Play Off per la salita in A1, mentre le ragazze hanno conquistato tre promozioni consecutive negli ultimi tre anni con cui sono passate dallaC allaA2. L’avvio dei campionati è anticipato dall’ufficializzazione dei nomi deiti e dellete che indosseranno la maglia del circolo, con la conferma della consolidata ossatura delle squadre della passata stagione ma con l’inserimento di nuovi innesti di spessore internazionale.