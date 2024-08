Gaza gli Usa muovono la portaerei Lincoln | È nelle acque del Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) La USS Abrahamè entratadelmentre le tensioni rimangono alte per la minaccia dell'Iran di rappresaglia contro Israele per l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Il Comando centrale dell'esercito statunitense ha fatto l'annuncio la mattina di giovedì 22 agosto, condividendo le riprese degli F-35 che decollavano dal suo ponte. La nave aveva ricevuto l'ordine di raggiungere la regione alla massima velocità per timore che l'Iran potesse vendicarsi, parte delle tensioni in corso che attanagliano la regione per la guerra tra Israele e Hamas.