Galleria Patrizia Anastasi presenta la Collettiva D’arte | NOW

(Di giovedì 22 agosto 2024) La mostradi Frasca Matteo, Fossi Silvia, Macrì Euplemio, Pennyboy, Senese Fiorenzo che si terrà il 20-09-2024 dalle ore 18:00 È questo il momento giusto per vedere cinque artisti in una. L’arte prende forma attraverso l’alluminio, la fotografia , la scultura, le frasi e i colori. Il 20 settembre dalle ore 18:00 in viale Giuseppe Mazzini N.1, Roma presso la plus art pulse per brindare con: BEFORE! La serata sarà allietata dalle modelle che indosseranno i gioielli diSpazio Officine Preziose Gioielli Contemporanei Before, cosi com’è oggi, è stato pensato e tirato su tre anni fa su una delle strade più importanti, che collega la nostra splendida città, alla Francia: l’Aurelia. È davvero difficile descrivere questo posto in poche semplici parole ma possiamo oggi essere fieri, di aver racchiuso in questo progetto tutto ciò che più ci rape piace.