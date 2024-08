Dramma Ferrari | offerta irrinunciabile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024): se Vasseur è riuscito a mettere insieme una delle coppie migliori di piloti, non dovrebbe riuscire nell’altro intento Lapensa già al futuro. E attende di vedere in Rosso anche Lewis Hamilton. Se Frederic Vasseur, team principal della scuderia di Maranello, è riuscito nell’intento di portare in Italia uno dei più forti piloti di sempre in questo sport, ha anche necessità di dare un cambio di passo ad una macchina che sembra comunque essere indietro rispetto alle altre. Insomma, servirebbe un ingegnere di quelli importanti. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itE il nome c’è. O per meglio dire ci sarebbe: quello di Newey, in uscita dalla Red Bull, e corteggiato anche con una certa insistenza dalla Rossa. Se n’è parlato nei mesi scorsi, se ne parla ancora adesso, anche in attesa di capire quale sarà la decisione del professionista sul suo futuro.