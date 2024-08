Devastato l' impianto del Montespaccato calcio sequestrato al clan Gambacurta VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Un atto dimostrativo e probabilmente intimidatorio quello perpetrato da ignoti al “Don Pino Puglisi”, l'sportivo di Via Stefano Vaj, 41, già di proprietà del, nel luglio scorso tornato agli onori della cronaca per la discutibile sentenza di revoca parziale della confisca poi sospesa su richiesta della Procura generale della Corte di Appello, anche a seguito della mobilitazione innescata dall'Asilo Savoia, azienda pubblica che ne gestisce temporaneamente le attività sportive a valenza sociale con il programma “Talento & Tenacia - crescere nella legalità”. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto ignoti hanno infatti completamentela sala polifunzionale dell', utilizzata per le attività di studio, laboratori e corsi del Gruppo Sportivo