Come guardare lo spettacolo Amazon Prime

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-21 16:36:25 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’ex capitano dell’Inghilterra David Beckham e l’uomo che è stato il miglior marcatore dei Three Lions, Wayne Rooney, sono tra le star che appariranno in un nuovo e commovente documentario sulla vita movimentata del loro ex allenatore, Sven-Goran Eriksson. Il venerato allenatore Eriksson ha dichiarato che gli era stata diagnosticata una “nella migliore delle ipotesi” di un anno di vita quando ha annunciato di avere un cancro al pancreas a gennaio, spingendo tifosi, giocatori e dirigenti a unirsi in sostegno dello svedese di 76 anni. Ora un film racconterà la carriera di Eriksson, costellata di trofei e di viaggi in giro per il mondo, con l’aiuto di personaggi del calibro di Roberto Mancini, Kasper Schmeichel e due delle donne che hanno avuto relazioni con lui, Nancy Dell’Olio e Faria Alam.