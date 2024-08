Capelli indomabili dopo il mare? Ecco 3 consigli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024)ilalcuniutili per prendersi cura della propria chiomaun tuffo in acqua salata e per riprendere la routine conpiù sani. Durante l’estate può capitare di prendere sotto gamba alcune accortezze, come ad esempio la cura deiche possono sembrareun tuffo a. L’acqua salata, mescolata da altri elementi di disturbo, potrebbe sicuramente alterare l’equilibrio della propria chioma, motivo per cui è importante prestarle attenzione per evitare di correre ai ripari in condizioni drastiche. E, anche una volta arrivato a quel punto, ci si chiede: cosa fare adesso? Crediti: Freepik – VelvetMagNiente panico. L’acqua salata può indebolire la salute del capello, ma non la danneggia in modo irreparabile.