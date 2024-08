Benevento ecco il nuovo terzino sinistro | arriva dal Taranto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe difficoltà emerse nel ko in Coppa Italia contro il Potenza e i tanti problemi fisici che hanno interessato molti giallorossi hanno spinto ila rivedere i suoi piani tornando sul mercato. Il sodalizio sannita si è assicurato le prestazioni sportive delAntonio Ferrara, mancino classe 1999, proveniente dal. Nella scorsa stagione l’ormai ex rossoblù ha disputato 29 partite durante la regular season e all’occorrenza può essere utilizzato anche a centrocampo. Il calciatore aveva tanti estimatori anche in serie B ma alla fine ha scelto di accasarsi nel Sannio, convinto dalla bontà dell’ambizioso progetto giallorosso. Ferrara oggi sarà in città per le visite mediche prima di firmare un contratto triennale che lo legherà alla Strega.