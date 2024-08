Bellanova torna all’Atalanta dopo quattro anni | ecco che giocatore ritrova la Dea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. Sfumata la pista brasiliana che portava il nome di Wesley, con la trattativa per l’esterno del Flamengo che è saltata proprio a pochi passi dal traguardo, l’Atalanta ha deciso di cambiare repentinamente rotta virando su un prodotto del calcio nostrano. E’ infatti Raoulil volto nuovo a tinte nerazzurre che andrà a rinforzare le corsie laterali in dotazione a Gian Piero Gasperini. Il classe 2000 approda in quel di Bergamoaver disputato l’ultima stagione con la maglia del Torino, nel corso della quale si è messo in mostra come uno dei profili più convincenti e performanti tra i pari ruolo, come certificato dai 7 assist messi a referto nell’ultimo campionato.