Basket 3×3 | Italia già finiti i sogni Europei L’Ucraina elimina le azzurre

(Di giovedì 22 agosto 2024) In meno di 4 ore è già finita la 3×3 Europe Cup (di fatto gli) dell’. A Vienna, le, dopo aver perso nel primissimo pomeriggio contro la Francia per 10-14, devono cedere anche di fronte alper 11-15 senza mai avere la reale chance di avvicinare un risultato che, almeno fino a stasera, avrebbe perlomeno dato delle speranze. Saranno dunque transalpine e ucraine a passare il girone, resta da capire in che ordine. Pronti via, e nel giro di un minuto e mezzo l’è già sotto di cinque punti, contrascinata da Liashko, con Yurkevichus (habitué del campionatono) che prende rimbalzi in enorme quantità. Una vera e propria partenza shock per le, che provano a scuotersi con Spreafico e Consolini (3-6), per quanto la difesa avversaria resti particolarmente complicata da superare.