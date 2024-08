Atalanta altri 70 milioni | la situazione cambia di nuovo è pazzesco

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 22 agosto 2024)70di euro:colpo di scena per la Dea, Gasperini ed i tifosi sono senza parole Il 4-0 rifilato al Lecce nella prima giornata di campionato è stato scintillante e netto ma anche un campanello d’allarme per le avversarie. L’non è certo una meteora e, dopo la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, ora punta allo scudetto. I tempi sembrano davvero maturi per Gasperini e la sua banda, con la sconfitta in Supercoppa Europea che, da un lato, ha solo rafforzato le convinzioni della squadra. Il 4-0, dicevamo, è stato davvero squillante anche perché ha portato le firme di due dei nuovi acquisti estivi: Retegui – peraltro acquistato in 24 ore dopo il grave infortunio a Scamacca – e Brescianini. Insomma, la Dea è partita con il piede sull’acceleratore spinto al massimo ed ora vuole stupire.