Andrea Giambruno e la vacanza in Puglia con Meloni e la figlia Ginevra | Quando sono con loro mi sento appagato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 agosto 2024)e laincone laha raggiunto Giorgiae laa Ceglie Messapica, in, dove la premier sta trascorrendo le ferie. I due siriuniti per il bene della, ma le parole di, riportate dal settimanale Oggi, fanno ipotizzare anche un possibile riavvicinamento tra i due. “Tutte le volte checon mia moglie e con miamiun uomo. La felicità per me è condividere le piccole gioie di ogni giorno con le persone che amo” avrebbe dichiarato il giornalista. Sul magazine si legge: “Questa reunion alla luce del sole è solo il primo passo mediatico per ‘abituare’ i cittadini a un ritorno di fiamma già, di fatto, avvenuto? O l’esempio di come due genitori possano affrontare con maturità e civiltà laseparazione?”.