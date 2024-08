Amici di Maria De Filippi | Raimondo Todaro non sarà più professore di ballo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mentre i fan attendono fiduciosi e trepidanti il ritorno disul piccolo schermo, si vocifera di un addio inaspettato al talent. Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti,non sarebbe stato riconfermato nel cast di Prof. dalla padrona di casaDe. Se così fosse, sarebbe una bella perdita per lo storico programma in onda su Canale 5 che inaveva trovato non solo un buon insegnante di danza per gli allievi, ma anche qualcuno in grado di mettere “pepe” a ogni puntata.fuori daVa da sé che attualmente si tratta solo di un’indiscrezione. “, si cambia!nonpiùdi”, titola Dagospia. “Aria di novità per. Il talent show ideato daDetornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto.