WWE | Joe Hendry sfiderà Ethan Page per il titolo a NXT No Mercy

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La straordinaria corsa aldi Joecontinuerà a NXT No, poiché la stella della TNA si è guadagnata una possibilità di vincere l’NXT Championship. Nella puntata del 20 agosto di NXT, Joeha affrontato Pete Dunne e Wes Lee in un Number One Contender’s Match, il cui vincitore avrebbe avuto la possibilità di sfidare il campione NXT. Una vittoria incredibile Durante il matchapparentemente si era assicurato la vittoria con una slam, ma il campioneha tirato fuori l’arbitro dal ring.ha poi scaraventato Lee sul tavolo dei commentatori.ha impedito a un secondo arbitro di contare lo schienamento quandoha steso Dunne. Dunne ne ha poi approfittato e ha colpitocon il Bitter End, ma Trick Williams è intervenuto e ha colpito con il suo Trick Shot.ha infine schienato Dunne per la vittoria.