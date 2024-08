Windtre rimborsa cliente ma con 20 assegni da 142 euro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) – Ventimensili da 1e 42 centesimi. Così il gestore telefonicoha deciso dire a un28,41per le bollette fatturate a 28 giorni. La questione riguarda le bollette telefoniche e la delibera Agcom sulla tariffazione a 28 giorni: nel 2017 infatti le aziende telefoniche avevano deciso di ridurre i periodi delle fatture, emesse fino ad allora su base mensile: si passava così dal pagarne una al mese a una ogni 28 giorni. Con questo stratagemma, le società di telecomunicazione arrivavano a presentare ai clienti tredici bollette in un anno. Non tutto è filato liscio, però. E qualche utente, coadiuvato dalle associazioni in difesa del consumatore, ha voluto vederci chiaro e alla fine ha ottenuto un rimborso. Come il 51enne romano A.M.