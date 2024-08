Verdigi 20 anni dalla scomparsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si terrà oggi alle 19 la messa di suffragio in ricordo di Domenico Marco, in occasione del ventennale. La celebrazione religiosa si terrà al cippo - che raffigura il volto del giovane - in via Crosio in piazza Viviani a Marina di Pisa. Sangiulianese, Marcoannegò il 21 agosto 2004 davanti agli scogli di Marina di Pisa nel tentativo di aiutare due bambini in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare agitato. Il 23enne riuscì a mettere in salvo i piccoli, ma venne poi travolto dalle onde e per lui non ci fu nulla da fare. Durante la messa verrà ricordato Marco e il suo sacrificio, ma sarà un’occasione anche per ricordare la sua famiglia, i genitori Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro.