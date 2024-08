Svelato Secret Level una nuova serie antologica per Amazon Prime

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ieri, durante il live streaming globale della Gamescom Opening Night Live,Video ha annunciato la sua, accattivanteanimata per adulti:, con originali racconti brevi ambientati nei mondi di alcuni dei videogiochi più amati. DaMGM Studios e Blur Studio, creatori di Love, Death + Robots, arrivano 15 strabilianti episodi e animazioni rivoluzionarie.sarà disponibile in esclusiva suVideo dal 10 dicembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Ogni episodio dirappresenta la porta d’ingresso verso unaavventura, sbloccando mondi entusiasmanti, ispirati dai più amati classici tra i videogames e nuovi, attesissimi titoli.