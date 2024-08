Salem' s Lot | le prime inquietanti immagini del prossimo adattamento del libro di Stephen King

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non c'è ancora traccia di un trailer, ma la Warner Bros. ha finalmente rilasciato alcune foto promozionali ufficiali deldi's Lot di. Non c'è ancora traccia di un trailer, ma la Warner Bros. ha finalmente rilasciato alcune foto promozionali ufficiali delridi's Lot di. Prima che Lewis Pullman faccia il suo debutto nel MCU come Bob in Thunderbolts* dei Marvel Studios, si dedicherà alla caccia ai vampiri in's Lot. Cosa sappiamo su's Lot L'anno scorso abbiamo saputo che l'imminente ridel romanzo dida parte della Warner Bros. e della New Line era stato posticipato al 21 aprile 2023, dopo essere stato precedentemente programmato per il 9 settembre 2022. Da allora, il film