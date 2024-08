Ricordando Rudy e Marcello il 23 agosto 2024 a Castellaneta TA

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Il 23, alle ore 20:00 presso il MU.V. Museo Rodolfo Valentino di, la Fondazione Rodolfo Valentino ha organizzato la serata “” con la proiezione di un filmato, curato da Pietro Manigrasso e Antonio Ludovico, riguardante la commedia musicale “Ciao”, interpretata daMastroianni, in ricordo del 98° anniversario della morte di Rodolfo Valentino, mito del cinema nato ail 6 maggio 1895 e morto a New York il 23del 1926, e in occasione del 100° anniversario della nascita diMastroianni, uno dei maggiori attori italiani del secondo Novecento, protagonista dei film di Federico Fellini.