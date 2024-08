Non mi faranno scappare Dove vedremo Enzo Paolo Turchi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ci sarà al Grande Fratello. Arruolato. E' pronto, dopo anni e anni di televisione, a rimettersi in gioco ed entrare nella casa più spiata d'Italia. Il marito di Carmen Russo, che ha partecipato all'Isola dei Famosi in passato, ora si prepara al reality di Alfonso Signorini. E su Nuovo - il settimanale diretto da Riccardo Signoretti - svela qualche dettaglio in più: “Non saranno le emorroidi a farmidalla casa! Non posso confermare nulla adesso ma posso dire che mi piacerebbe entrare. Di certo, sessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice: laggiù non c'era nemmeno il bagno. In questo caso sesse capitare sarebbe più facile. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me”. La notizia, quindi, è confermata.