Naufragio di Porticello | recuperati due corpi all’interno del Bayesan

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono statidai sommozzatori dei vigili del fuoco idi due dei sei dispersi deldel Bayesian al largo di, in provincia di Palermo. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca degli altri dispersi con l’impiego di risorse navali, aeree e subacquee. I sub stanno operando con l’ausilio di un ulteriore veicolo subacqueo a controllo remoto Rov. Dopo avere sentito il comandante del veliero, James Cutfield, in queste ore i pm di Termini Imerese e i militari della Capitaneria di Porto stanno sentendo gli altri membri dell’equipaggio e i passeggeri sopravvissuti. Le loro testimonianze per cercare di ricostruire quanto successo nel corso deldella barca a vela nel mare di. Da chiarire cosa sia successo che abbiamo provocato l’inabissamento della nave in pochissimi minuti.