Napoli blitz per Lukaku | Manna a Londra con nuova offerta I dettagli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il DSvola aper chiudereformula, il Chelsea riflette,attende il. Illancia l’assalto decisivo per Romelu, con il DS Giovannivolato aper chiudere la trattativa. Il Mattino rivela la strategia azzurra sul calciomercato in entrata: “L’delperè la stessa: 5 milioni di euro per il prestito oneroso più 25 milioni di euro per l’obbligo di riscatto”. Tuttavia, ilè pronto a modificare la formula. Il quotidiano spiega: “Ladelpotrebbe essere la seguente: 10 milioni di euro subito per il prestito più 20 milioni per il riscatto obbligatorio l’anno prossimo”. Il Chelsea, inizialmente fermo su 40 milioni, sembra ora più flessibile. “Il Chelsea potrebbe finalmente abbassare le pretese, a patto che ilfaccia un altro sforzo in avanti”, scrive Il Mattino.