Monza operaio di 22 anni muore stritolato nel compattatore di rifiuti

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – L’ennesima tragedia sul lavoro. In piena estate, nel cuore della Brianza produttiva. La vittima è un ragazzo di soli 22e questo fa ancora più male, se possibile. Una morte orribile: il giovane lavoratore è rimasto incastrato nel nastro trasportatore nell’impianto che compatta i. L’incidente è avvenuto all’interno della Corioni di, storica azienda che opera nel settore dello smaltimentoe delle bonifiche ambientali, situata in via Comunale per Cinisello, nella zona industriale del capoluogo brianzolo. Quando sono arrivati i soccorritori, allertati dai colleghi del 22enne, ormai era già troppo tardi: il personale medico non ha potuto che costatarne il decesso.