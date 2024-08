MAFIA 4 ha un nome e si mostra con il primo Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In occasione dell’evento di apertura della Gamescom 2024, è stato ufficialmente annunciato eto con un, il nuovo capitolo della serie, come il cosidetto One More Thing, vale a dire un ultima sorpresa di fine show,che indubbiamente nessuno si aspettava di vedere, seppure nonmolto, è pur sempre qualcosa. Il nuovoci riporta in SiciliaThe Old Country è ambientato nella Sicilia degli anni 30, dunque si distacca totalmente dal terzo e deludente episodio, tornando non solo nel nostro paese ma andando addirittura indietro nel tempo, prima ancora degli eventi delepisodio, per raccontarci la nascita ed evoluzione delle attività criminali.