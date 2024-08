La diga è in gara sappiamo già chi la fa Ecco l’audio dell’intercettazione in cui Toti parla con Spinelli di chi vincerà il mega appalto di Genova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Ma laè fatta. È in. So già chi la fa, ma non posso dirtelo“. E risate di Giovanni, al telefono con Aldo. Stannondo dei lavori per la nuovadi, la maxi opera finanziata coi fondi del Pnrr per un valore di circa un miliardo e 300 milioni di euro. Poi l’ex presidente della Regione Liguria aggiunge: “Secondo me vince Salini, Fincantieri“. “Ma speriamo, ma speriamo” gli dice. E ora c’è una svolta nell’indagine della Procura europea sull’: i pm Stefano Castellani e Adriano Scuderi indagano per turbativa d’asta con danno agli interessi finanziari della Ue. L’intercettazione trarisale al 21 settembre del 2021. Intanto i due andranno a processo, insieme a Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale, con l’accusa di corruzione. L'articolo “Laè ingià chi la fa”.