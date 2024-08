Juventus ufficiale l’arrivo di Kalulu dal Milan | cifre e dettagli |Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-21 23:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi minuti: Pierre, come comunicato sul sito della Vecchia Signora, è un nuovo giocatore della. Il giocatore francese, in arrivo dal, ha sostenuto questa mattina le visite mediche di rito al JMedical, prima di dirigersi in sede e mettere nero su bianco la propria firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per questa stagione.– Gli ultimi contatti, in particolar modo la telefonata di Thiago Motta al giocatore, hanno portato alla fumata bianca, dopo che le due società avevano già trovato un accordo totale.era stato tenuto fuori dalla lista dei convocati di Fonseca sia per il Trofeo Berlusconi contro il Monza che per la prima di campionato contro il Torino.