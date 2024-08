Inter-Lecce Inzaghi valuta due cambi di formazione Stesso lato – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo il pareggio per 2-2 in trasferta contro il Genoa, l’si prepara a tornare a San Siro per affrontare ilnella seconda giornata di campionato. Secondo Tuttosport, il tecnico Simonesembra intenzionato ad apportare qualche modifica nellainiziale. DUE– Dopo il pareggio in casa del Genoa, l’di Simonepotrebbe leggermenteare faccia, o almeno inizialmente. La seconda sfida di campionato vede i nerazzurri impegnati a San Siro contro il. Rispetto la prima uscita, il tecnico nerazzurroqualcheo di, soprattutto suldestro, con l’obiettivo di ritrovare i primi tre punti stagionali. In difesa,potrebbe optare per Benjamin Pavard, che prenderebbe il posto di Yann Bisseck in difesa.