GTWC Europe la Sprint Cup riprende a Magny-Cours

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo la pausa estiva torna in azione questo fine settimana per il quarto e penultimo appuntamento del Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCup. Dopo Brands Hatch, Misano Adriatico ed Hockenheim tutto resta più che mai imprevedibile con un bellissimo duello tra la BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT e la Mercedes AMG GT3 n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter. La prima auto citata di Charles/Weerts detta il passo con solo due punti di margine nei confronti della Mercedes di Lucas Auer/Maro Engel. I pluricampioni belgi provano a difendersi dall’austriaco e dal tedesco, vincitori di race-1 ad Hockenheim proprio contro la BMW gestita dalla formazione di Vincent Vosse. Attenzione anche a Ferrari che con Emil Frey Racing può inserirsi nella bagarre per la vittoria assoluta dopo aver primeggiato in Germania nella seconda sfida in programma.