Giulia De Lellis e Tony Effe paparazzati di nuovo insieme la segnalazione | Inizialmente non era una cosa seria poi lui ha deciso di…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il gossip in merito a una frequentazione fraDecontinua a rendere ancora più rovente questa bollente estate 2024. Nonostante il rapper abbia più volte smentito il flirt, definendo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne “un’amica” sulle pagine de Il Corriere della Sera, e sebbene l’influencer di Pomezia non si è ancora esposta a riguardo, a differenza delle precedenti relazioni, i due continuano a essere. Dopo le foto della Depresente ai concerti del cantante, nelle scorse ore hanno fatto il giro del le foto diin vacanza. Nelle foto, pubblicate da Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram, si vede la coppia chiacchierare tranquillamente e in atteggiamenti inequivocabili in spiaggia a Cala Masciola, in provincia di Brindisi. Secondo il giornalista si tratterebbe di “una vacanza da innamorati”.