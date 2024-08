Finti carabinieri truffano pensionata Identificati e denunciati due ventenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le truffe agli anziani non finiscono mai anche se le modalità si ripetono: la telefonata alla vittima designata, i titoli falsi ("sono un maresciallo dei"), il racconto di un dramma mai accaduto a un familiare ("suo figlio/nipote ha avuto un incidente"), la richiesta di denaro o preziosi per una fantomatica ’cauzione’ (non prevista nel nostro ordinamento). Sono le solite premesse per tentare truffe, come è appena capitato ad un’anziana di 86 anni che, contattata da un sedicente maresciallo dei, è stata informata che la nipote aveva investito una donna incinta causando la morte del nascituro che sarebbe stata arrestata se non fosse stata pagata in suo favore una "cauzione" da consegnare al collega che da lì a poco si sarebbe presentato presso la sua abitazione.