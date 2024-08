Dybala ha l’accordo con l’Al-Qadsiah Guadagnerà 75 milioni in tre anni Sky Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Paulosembra destinato a lasciare la Roma per trasferirsi in Arabia Saudita. L’argentino ha detto sì alla proposta del-Quadsiah:75in tre. Skyriporta: “Pauloha raggiunto l’intesa economica con. L’argentino ha detto sì a una proposta da 75di euro per tre. Nelle prossime ore l’agente del giocatore vedrà il club giallorosso, che ora dovrà decidere se accettare o meno l’offerta in arrivo dal club arabo da circa 3di euro. In un senso o neltro, per il futuro di Paulosi avvicina la fase decisiva. Se la Roma dovesse accettare l’offerta, allora l’operazione potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi”.