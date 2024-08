Decoder gratuito ma solo se rientri in queste categorie | ecco come fare richiesta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A partire dal 2024, alcuni italiani potranno beneficiare di unper continuare a ricevere i canali televisivi con il nuovo digitale terrestre. Mancanopoche settimane al termine del passaggio al nuovo standard televisivo, con il nuovo digitale terrestre. Questo cambiamento, avviato nel 2019, segnerà la transizione definitiva dal vecchio sistema di trasmissione DVB-T al nuovo DVB-T2.richiedere il? (cityrumors.it) Dal 1 settembre, molti televisori non più recenti potrebbero necessitare di unper continuare a ricevere il segnale. Anche se i modelli di TV più recenti sono già compatibili con il nuovo standard, numerosi apparecchi ancora perfettamente funzionanti nelle case degli italiani potrebbero non essere in grado di sintonizzarsi senza unaggiuntivo.