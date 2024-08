Da omosessuale a blogger cristiana | Sono la prova che a Dio nulla è impossibile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Per quindici anni ha vissuto pensando di essere attratta dalle donne, poi un giorno ha lanciato un grido disperato verso il Cielo e ha ricevuto una risposta inaspettata Una storia che fa riflettere. Di quelle che fanno riflettere e che lasciano il segno. In questo caso il più bello e significativo di tutti, ovvero l’incontro con Dio e la Madonna, con la redenzione e un viaggio verso la fede. E la missione nei confronti del Signore. Per 15 anni ha creduto che fosse attratta dalle donne poi la folgorazione verso il Signore e la Madonna (Cityrumors.it)E’ una storia dei nostri giorni, dell’era moderna. Non è vero che gli influencer o isiano tutti superficiali o dediti solo a fare soldi, c’è chi come Sabrina Buonadonna che dedica la sua nuova e intera vita a far conoscere parte se non tutta la sua storia e le parole di Dio.